Kahvaltıya uyandırma meselesinden çıkan kavgada eşinin üzerine kaynar su döken Ali Ay’ın, davası görüldü. Tutuklu yargılanan şahıs hakkında 8.5 yıl hapis cezası istendi.

Konya’nın merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde ikamet eden Rukiye Ay (23) ile eşi Ali Ay (28) arasında, kahvaltıya uyandırma meselesinden tartışma çıktı.

Ali Ay, kaynamakta olan çaydanlıktaki suyu eşinin üzerine döktü.

Kaynar su, 1 buçuk yaşındaki kızları Eylül Ay’ın da ayaklarına sıçradı.

Kızı ile komşularına sığınan Rukiye Ay’a, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Rukiye Ay Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Ali Ay gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet başsavcılığı ve Rukiye Ay’ın avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenildi.

Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar, kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Ayrıca eşini tehdit ettiği gerekçesi ile 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi.

Konya’da eşinin üzerine kaynar su döktü, hakkında 8,5 yıl hapis cezası istendi VİDEO



“EŞİM BANA KARŞI GELİYORDU”

Tutuklu sanık Ali Ay, 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 4'üncü celsesine cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Ay, savunmasında, ''Çocuğuma karşı olayı kasten yapmadım. Eşim bana karşı geliyordu. Beraatimi talep ediyorum.” dedi.

KESİN RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU

Rukiye Ay'ın sağlık durumuyla ilgili ‘kesin rapor’ mahkemeye sunuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı'nın hazırladığı raporda, Ay'ın tüm sırt bölgesi ve iki omuz bölgesinden birinci ve ikinci derecede yanık, sağ kalçada ikinci dereceden yanık, her iki omuz bölgesi dahil olmak üzere enseye uzanan yanığın ikinci ve birinci dereceden yanık olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, basit tıbbı müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığına, kişiye acı veren, sağlığını ve algılama yeteneğini bozan durum oluşturduğuna, yaşamını tehlikeye sokmadığına, yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığına ve vücutta kemik kırığına neden olmadığına yer verildi.

SAVCI MÜTAALASINI VERDİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı da mütaalasını verdi. Mütaalada sıcak su 'silah' olarak değerlendirildi.

Rukiye Ay'ın nikahlı eşi olduğunu ve mağdurun öz çocukları olduğu olay günü Rukiye'nin sanığı uyandırmak istediği ve bu sebeple aralarında tartışma çıktığı tartışma sırasında sanığın, eşi olan müştekiye "Sen hiçbir şeyi hak etmiyorsun. Çocuğu da alıp sana tekmeyi basacağım." diyerek tehdit eyleminde bulunduğu, daha sonra da sofrada bulunan Türk Ceza Kanunu anlamında saldırı ve savunmaya elverişli nitelik taşıması nedeni ile silahtan sayılan kaynar su dolu çaydanlığı, başından aşağı döktüğü, bu esnada öz çocukları olan mağdur bebeğin de müştekinin yanında olması sebebiyle dökülen kaynar suyun mağdurun bacağına döküldüğübelirtildi.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcı, mütalaasında sanığın 'tehdit ve canavarca hisle eşe karşı silahla yaralama' suçundan 7 yıl, kızı Eylül'e karşı ise 'alt soya karşı silahla olası kastla yaralama' suçundan 1,5 yıl olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

“ÖNCEDEN HAZIRLAMIŞ ÇANTASINI”

Duruşmada söz alan Ali Ay'ın avukatı Merve Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

“Rukiye bu eylemi tasarladı. Ali'nin elinde çaydanlık varken ona tırnaklarıyla saldırdı. Ali de refleks olarak elindeki suyu döktü. Rukiye plan yapıp, onu uygulamış. Önceden hazırladığı bir çanta da evde bulundu. Deprem çantası gibi önceden hazırlamış çantasını.”

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.