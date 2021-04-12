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    Konya'da eski kayınvalidesi kahvaltıda bıçakladı

    Konya'da yaşayan Türkan A., kahvaltı ederken kayınpederinin eski eşi Safiye B. tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:06
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    Konya'da eski kayınvalidesi kahvaltıda bıçakladı

    Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana gelen olayda, Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.'nın evine, iddiaya göre konuşmak için geldi.

    Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı.

    Safiye B., Mustafa A.'ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacakları söyledi.

    BIÇAKLA SALDIRDI

    Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., 52 yaşındaki Türkan A.'ya bıçakla saldırdı.

    Bağrışma sesleri duyup, mutfağa gelen Mustafa A., Safiye B.'nin elinden bıçağı alarak, eşini kurtardı.

    Vücuduna 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Türkan A., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

    HAYATİ TEHLİKESİ VAR

    Tedaviye Türkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Safiye B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Konya da eski kayınvalidesi kahvaltıda bıçakladı #1

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