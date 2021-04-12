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- Konya'da eski kayınvalidesi kahvaltıda bıçakladı
Konya'da eski kayınvalidesi kahvaltıda bıçakladı
- DHA
- 12.04.2021 - 16:50
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:06
Konya'nın Meram ilçesi Havzan Mahallesi Yeni Yol Caddesi'nde meydana gelen olayda, Safiye B., boşandığı eşinin oğlu Mustafa A.'nın evine, iddiaya göre konuşmak için geldi.
Mustafa A., eşi Türkan A. ve Safiye B., mutfakta birlikte kahvaltı etmeye başladı.
Safiye B., Mustafa A.'ya, kahvaltıdan sonra Türkan A. ile özel konuşacakları söyledi.
BIÇAKLA SALDIRDI
Mustafa A. salona gittikten bir süre sonra Türkan A. ile Safiye B. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Safiye B., 52 yaşındaki Türkan A.'ya bıçakla saldırdı.
Bağrışma sesleri duyup, mutfağa gelen Mustafa A., Safiye B.'nin elinden bıçağı alarak, eşini kurtardı.
Vücuduna 5 bıçak darbesi alan ve kanlar içinde kalan Türkan A., ihbarla eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Tedaviye Türkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Safiye B. de polis ekiplerince gözaltına alındı.