Petrol
107.75
1.04%
Euro
16.10
0.30%
Dolar
14.74
0.17%
Altın
912.40
0.16%
Borsa
2333
0.30%
Bitcoin
671.754
-2.38%
BTXN Coin
31.77
-1.64%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Güneşli 10 C

    Konya'da eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı

    Eski nişanlısına ait otomobil park halindeyken silahla ateş açan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı

    Konya'nın Meram ilçesindeki Harmancık Mahallesi'nde yaşayan A.D., daha önce nişanlandığı B.B. ile anlaşmazlık yaşayınca ayrıldı.

    Dün akşam saatlerinde yaşadığı evin önüne aracını park eden A.D., saldırıya uğradı.

    ARACINI KURŞUNLADI

    B.B., eski nişanlısı A.D.'ye ait 06 AU 0735 plakalı otomobile park halindeyken, tabancayla 4 el ateş etti. Araçta hasar oluşurken, B.B. de olay yerinden kaçtı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, B.B.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan B.B., polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı #1

    Konya da eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı #2

    Konya da eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı #3

    Konya da eski nişanlısının aracını kurşunlayan şahıs yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi
    3. Sayfa

    Şişli'de ayrı yaşadığı eşine dehşeti yaşatan şahsa 46 yıl hapis talebi

    Aydın'da bir kişi, 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu
    3. Sayfa

    Aydın'da bir kişi, 35 yıllık eşini pompalı tüfekle vurdu

    Kuveyt hükümetinin istifası Veliaht Prens'e sunuldu
    Dünya

    Kuveyt hükümetinin istifası Veliaht Prens'e sunuldu

    Görüş Bildir