İHA

Konya'da 2014 yılında kurulan ve daha sonra Alanya'ya yerleşen bir şirketin, ev almak isteyen binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Murat Soydan, "Benim gayem çocuklarıma ev almaktı. Sosyal medya üzerinden bu şirket bana ulaştı ve devlet destekli olduklarını anlattılar. Ben de güvendim ve 3 sene önce onlar için kredi çekmeye başladım." dedi.

"6 BİNDEN FAZLA MAĞDUR VAR"

Soydan devam eden açıklamasında, "Tarafıma güvenilir gayrimenkul sözleşmesi düzenleyip attılar. Şirket danışmanları 'İstanbul'da, Ankara'da inşaatlarımız var' dedi. Bir süre sonra her yatırıma yüzde 5 kâr vaadi sundular, ben de kâr için düzenli kredi çekip verdim.

1 yıl boyunca vaat ettikleri kârı ödediler, güven sağladılar. 1 yıldan sonra ana paramı istediğimde, 'sizin paranız TL olarak değer kaybediyor, sizin paramızı dolara çevirelim öyle geri ödeyelim' dediler ama başka müşteriler getirmeyi şart koştular.

Ben getirmedim ve ana paramı alamadım. Şu an benim 750 bin TL civarında zararım var. Borçlu olduğum bankalar icraya verdi ve çok mağdurum. Türkiye ve yurt dışı dahil 6 binden fazla benim gibi mağdur var." diye konuştu.

"AİLE DÜZENİM DAĞILDI"

Söz konusu şirketle ilgili Alanya'da görülen dava hakkında bilgi veren Soydan, "Alanya'da görülen bu davayla ilgili şu an 1 kişi tutuklu, diğer 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest. Bizi kandıranlar elini kolunu sallayıp geziyorlar, lüks hayat içinde yaşıyorlar ama biz icralarla boğuşuyoruz.

Ben canıma kıyacak duruma geldim, aile düzenim dağıldı. Bizi mağdur eden kişilerin cezalandırılmasını, bizi dolandıranların borçlarımızı ödemesini istiyoruz." ifadelerine yer verdi.