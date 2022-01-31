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    Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsız eğlencede yakalandı

    Bir evden 290 bin lira çaldığı belirtilen kadın hırsız, 18 saatlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.
    • AA
    • 31.01.2022 - 12:22
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 12:25
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    Konya'da evden 290 bin lira çalan hırsız eğlencede yakalandı

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler, bölgedeki toplam 18 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğini belirledi.

    TUTUKLANDI

    Kadın hırsızlık zanlısı M.S, Bosna Hersek Mahallesi'nde bir iş yerinde eğlenirken gözaltına alındı.

    Bir evden 290 bin lira çaldığı belirlenen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı.

    Konya da evden 290 bin lira çalan hırsız eğlencede yakalandı #1

    Konya da evden 290 bin lira çalan hırsız eğlencede yakalandı #2


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