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    Konya'da evden kaçan kız çocuğu, otogarda bulundu

    Evden kaçtığı öne sürülen 14 yaşındaki kız çocuğu, İzmir'e gitmek üzere bindiği otobüste bulundu. Küçük kız, ailesine teslim edildi.
    • DHA
    • 13.10.2020 - 14:13
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    Konya'da evden kaçan kız çocuğu, otogarda bulundu

    Konya'nın kent merkezinden oturan 14 yaşındaki C.K., ailesinden habersiz bir şekilde evden ayrıldı.

    C.K.'nin ailesi kızlarına ulaşamayınca polis ekiplerine haber verdi.

    OTOGARDA BULUNDU

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, C.K.'nin İzmir'e gitmek için otobüse bindiğini belirledi. Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahındaki ilçe otogarında önlem aldı.

    Ekipler, C.K.'yi bindiği otobüste buldu. İzmir'e gezmeye gittiğini söyleyen C.K., ailesine teslim edildi.

    Konya da evden kaçan kız çocuğu, otogarda bulundu #1

    Konya da evden kaçan kız çocuğu, otogarda bulundu #2

    Konya da evden kaçan kız çocuğu, otogarda bulundu #3

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