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- Konya'da evinin önünde 5 yerinden bıçaklandı
Konya'da evinin önünde 5 yerinden bıçaklandı
- 09.11.2022 - 10:02
- Güncelleme : 09.11.2022 - 11:01
Konya'nın Beyşehir ilçesi Müftü Mahallesi, Ali Muslu Caddesinde bıçaklı saldırı yaşandı.
Sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki pazarcı M.B. ikametinin önünde bekleyen bir şahıs tarafından önce darbedildi ardından bıçaklandı.
Bıçakla saldırıp kaçtı
Bıçaklı saldırgan, olayın ardından bölgeden uzaklaştı..
Vücudunun birçok yerlerinden bıçakla yaralanan M.B., eşinin ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kolu kırıldı ve 5 yerinden bıçaklandı
Polis ekipleri olaya müdahale etti.
5 yerinden bıçaklandığı ve kolunda kırık bulunduğu tespit edilen M.B. ile eşi polise ifade verdi.
Şüpheli olduğu belirlenen A.Y., evinde gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre; bıçaklı saldırıda bulunan şüpheli şahsın eşinin, saldırıya uğrayan ailenin evine daha önceleri temizlik işlerine gittiği ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.