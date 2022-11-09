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Konya'da evinin önünde 5 yerinden bıçaklandı

Konya'da evinin önünde 5 yerinden bıçaklandı

Sabah saatlerinde işe gitmek üzere evden çıkan M.B. isimli şahıs, A.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. M.B., saldırıyı yaralı olarak atlattı.