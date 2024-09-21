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Konya'da feci kaza: Tır ile motosiklet çarpıştı

Konya'da feci kaza: Tır ile motosiklet çarpıştı Beyşehir ilçesinde seyreden kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaralandı.