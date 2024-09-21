İHA
Konya'da meydana gelen trafik kazasında adeta faciadan dönüldü.
Beyşehir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi üzerinde aynı istikamette seyretmekte olan motosikletin sürücüsü M.E.Ç. ile S.M.A. yönetimindeki tır, Mevlana Caddesi girişinde çarpıştı.
MOTOSİKLET TIRIN ALTINA GİRDİ
Kazada tırın altına giren motosiklet sürüklenirken, sürücüsü M.E.Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan H.K.A. (19) yaralandı.
Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazada tırın altında kalan motosiklet ise görevlilerin uzun uğraşları sonucu altından çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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