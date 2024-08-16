Konya'da feci trafik kazası: 4'ü çocuk 6 yaralı Kulu ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpıp takla atan aracın içindeki 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA

Konya'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.

Kulu ilçesinden çıkarak Konya-Ankara kara yolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsü M.K., Yazıçayır Mahallesi kavşağında seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan araç yolun demir bariyerlerine çarparak takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4'Ü ÇOCUK 6 YARALI

Kazada, sürücü M.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.K. , 11 yaşındaki M.K., 10 yaşındaki A.K., 9 yaşındaki A.K. ile 4 yaşındaki İ.K. yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)