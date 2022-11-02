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    Konya’da FETÖ toplantısına baskın: 8 tutuklama

    Polis ekiplerince FETÖ terör örgütü üyelerinin toplantı yaptığı esnada baskın yapıldı. Gözaltına alınan 8 örgüt üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 02.11.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 10:16
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    Konya’da FETÖ toplantısına baskın: 8 tutuklama

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince FETÖ terör örgütünün yeniden yapılanma hareketinin deşifresine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde halen örgütte aktif görev alan ve örgüte finansman sağlayan örgüt üyelerinin toplantı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

    TEM ekiplerince tespit edilen gaybubet olarak adlandırılan örgütsel toplantıların yapıldığı özel bir diş muayenehanesine operasyon düzenlendi.

    8 şahıs gözaltına alındı

    Yapılan baskında, işyerinin bodrum katında toplantı yaptıkları esnada 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Toplantı yapan şahıslardan 5’inin daha önceden FETÖ çerçevesinde işleminin olduğu, diğer 3 şahsın ise yine FETÖ çerçevesinde irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

    Konya’da FETÖ toplantısına baskın: 8 tutuklama VİDEO

    'F' serisi dolar ele geçirildi

    Özel diş kliniğini ile gözaltına alınan 8 şahsa ait araçlarda yapılan aramada gizlenmiş vaziyette bulunan, örgüt mensuplarının sözde örgüt lideri Gülen ve örgüte bağlanmasının, minnet duymasının işareti olan 2 adet “F” serisi olmak üzere toplamda 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanılan toplam 165 bin TL değerinde para ve malzeme ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şahısların cep telefonu incelemelerinde ise özel kriptolu yazışma uygulamasını kullandıkları ve bu uygulamadan "hizmet hareketi devam ediyor" şeklindeki mesajla konum paylaşarak örgütsel toplantı yerlerinin belirlendiği, bu adreslerde toplantı yapıldığı belirlendi.

    Konya’da FETÖ toplantısına baskın: 8 tutuklama #1

    Tutuklandılar

    İHA'nın habeirne göre, özaltına alınan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 ihraç üsteğmen, 1 avukat ve 1 dış ticaretçi mesleklerinden olan H.K., Ş.İ., R.A., H.K., M.D., H.K., F.Ö. ve F.E. çıkarıldığı mahkemece ‘terör örgütüne finans sağlama’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya’da FETÖ toplantısına baskın: 8 tutuklama #2

    Konya’da FETÖ toplantısına baskın: 8 tutuklama #3


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