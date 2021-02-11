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    Konya'da filtre değiştirmeye girdikleri evde hırsızlık yaptılar: Yakalandılar

    Su arıtma cihazının filtresini değiştirmek için girdikleri evde hırsızlık yaparak 2 bin euro ve 3 bin lira çalan şahıslar, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 12:29
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    Konya'da filtre değiştirmeye girdikleri evde hırsızlık yaptılar: Yakalandılar

    2 Şubat Salı günü Konya'nın Meram ilçesindeki Aşkan Mahallesi Hafız Ahmet Sokak'ta yaşayan İsa S.'nin dairesine gelen 2 kişi, su arıtma cihazının filtresini değiştirip, bakım ücreti olarak 200 lira alıp ayrıldı.

    Bu kişiler gittikten sonra askıda asılı ceketinin ceplerini kontrol eden İsa S., 2 bin euro ve 3 bin lirasının olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

    Bunun üzerine Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    KAMERA İNCELENDİ

    Binadaki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin, kendilerini bekleyen sürücüyle birlikte 09 AEL 167 plakalı araçla uzaklaştığını saptadı.

    Konya da filtre değiştirmeye girdikleri evde hırsızlık yaptılar: Yakalandılar #1

    KENT MERKEZİ GİRİŞİNDE DURDURULDU

    Araç üzerine yoğunlaşan polis, 10 Şubat'ta öğle saatlerinde, Afyonkarahisar- Konya kara yolu yönünden kente tekrar giriş yaptığını belirledi. Bunun üzerine araç, kent merkezi girişinde durduruldu.

    1 KİŞİNİN YAKALANMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

    Olay günü sürücü olan Mustafa Ç. ile eve giren Muhammed Ö., yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta kurusıkıdan bozma tabanca da ele geçirildi. Polis, diğer şüpheli İbrahim Ç.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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