Konya'da flamingo cenneti olan göl kurudu Flamingo cenneti olarak bilinen Küçük Göl, iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Başta flamingo olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı kalmadı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Aydın'ın Kulu ilçesi Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında 'Kulu Gölü' olarak da bilinen Küçük Göl, 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor.

Gölün beslenme kaynakları ise yer altı suyu, Değirmenözü Çayı ile çevredeki küçük derelerden oluşuyor.

HAYVANLARIN YAŞAM ALANI KURUDU

Kuşların üreme alanlarının da bulunduğu göl, 2020 yılında da suların azalmasına bağlı olarak 'Artemia salina' bakterisi nedeniyle pembeye büründü.

'Flamingo cenneti' olarak da bilinen Küçük Göl, yer altı suyunun bilinçsiz kullanımı ve iklim değişikliği nedeniyle kurudu. Başta flamingolar olmak üzere 180 kuş türünün de yaşam alanı kalmadı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)