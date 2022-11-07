Konya'da genç kadını darbeden 3 sanık, yine tahliye istedi

Darbettikleri kadının şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 2'si kadın 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar önceki ifadelerini tekrar ederek, tahliye talebinde bulundu.

Konya’da yaşayan Demet A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanıp, darbedildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" suçlarından tutuklanmıştı.

3 sanığın yargılanmasına Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Şikayetini yineledi

Duruşmaya, tutuklu sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mağdur Demet A. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Demet A, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

"Pişmanım"

Demet A'nın avukatı Mehmet Fatih Soylu, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini ve eylemleri nedeniyle cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık Murat D. ise önceki savunmalarını tekrar ederek, pişman olduğunu söyledi.

Diğer sanık Sara D. de savunmaları arasında çelişki bulunmadığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

“6 gündür tanıdığım biri için bu tarz işlere girmem”

Sanık Tuba D. ise mağdur Demet A'yı tanımadığını, sanık Sara D. ile de 6 günlük tanışıklığının olduğunu belirterek, “6 gündür tanıdığım biri için bu tarz işlere girmem, müşteki polisten, hakimden ve savcıdan korkmadığımızı söylemiştir, iddialar doğru değildir, tahliyemi talep ederim.” dedi.

AA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.