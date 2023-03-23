Konya'da genç kız kriz geçirdi! Üzerinden 78 adet uyuşturucu çıktı
İHA

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. 

Ekipler tacirlerine göz açtırmıyor.

Yapılan operasyonlarla uyuşturucuyla mücadelede her geçen gün yeni bir operasyona imza atılıyor. 

Genç kız kriz geçirdi

Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi.

78 adet uyuşturucu hap bulundu 

Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Hastaneye kaldırıldı 

Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasal işlem yapıldı 

Tedavisi biten şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Yeni Haber Başlığı