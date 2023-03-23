Konya'da genç kız kriz geçirdi! Üzerinden 78 adet uyuşturucu çıktı Otogarda kriz geçirdiği belirtilen bir kızın üzerinde polis tarafından yapılan aramada 78 adet hap ele geçirildi. Kriz geçiren kız ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Yapılan operasyonlarla uyuşturucuyla mücadelede her geçen gün yeni bir operasyona imza atılıyor. Genç kız kriz geçirdi Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın kriz geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi. 78 adet uyuşturucu hap bulundu Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Hastaneye kaldırıldı Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yasal işlem yapıldı Tedavisi biten şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.