Konya'da genç kız kriz geçirdi! Üzerinden 78 adet uyuşturucu çıktı

İHA
Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Yapılan operasyonlarla uyuşturucuyla mücadelede her geçen gün yeni bir operasyona imza atılıyor.
Genç kız kriz geçirdi
Konya'nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın kriz geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi.
78 adet uyuşturucu hap bulundu
Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yasal işlem yapıldı
Tedavisi biten şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.