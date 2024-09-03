İHA
Konya merkez Meram ilçesi Akyokuş mevkisi otopark alanında toplananlar arasında yer alan bir grup genç kız arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın ardından kızlar arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.
GENÇ KIZLAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ
Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki kızın araçla otoparktan çıktığı sırada otomobilden inmesi ve başka kızlarla kavgaya tutulması, grubun tekme tokat kavga etmeleri ve çevredeki vatandaşların kavgayı ayırdığı görülüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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