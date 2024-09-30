Konya'da girdiği 11 adresten 1 milyon liralık hırsızlık yaptı 8 ay içerisinde birçok adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve marketlerden toz şeker çalan kişi, yakayı ele verdi.

İHA

Konya'da yaşanan hırsızlık olayları için ekipler düğmeye bastı.

Konuya ilişkin çalışma başlatan Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde aynı şikayetler üzerine yaşanan hırsızlık olaylarının şüphelisinin tek bir kişi olduğu istihbaratına ulaştı.

11 farklı adresten 1 milyon lira değerinde inşaat malzemesi ve marketlerden toz şeker çalan kişinin 5 ayrı suç kaydı bulunan 28 yaşındaki H.S.Ö., olduğunu belirledi.

ÇALDIĞI MALZEMELERİ PAZARDA SATTI

Gözaltına alınan şahsın evinde yapılan aramada 24 adet 5 kilogramlık paket toz şeker ele geçirildi. Şüphelinin toz şekerlerin bir kısmını ve diğer malzemelerin bazılarını pazarlarda sattığı, inşaat malzemelerini ise iş karşılığı olarak verdiği öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelinin verdiği ifade sonrası 4 ayrı kaydı bulunan Z.Ö., çalınan inşaat malzemelerinin bir kısmı ile birlikte iş yerinde yakalandı.

Şahsın 'Suç eşyası satın almak' suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)