Konya'da gönül ilişkisi olan kişiyi yol ortasında bıçakladı Konya'da tartıştığı kişiyi bıçakla kovalayan kadının, oğlunun da yardımıyla yakalayıp bıçakladığı anlar kameralara yansıdı.

Konya'nın merkez Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde yaşanan olayda, 50 yaşındaki Hatice Ç, gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Süleyman T'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Süleyman T, elinde bıçak olan Hatice Ç'den kaçmaya başladı.

Oğlu yere düşürdü

Bu sırada Süleyman T, cadde ortasında kadının oğlu Kadir Ç. tarafından yakalanarak yere düşürüldü.

Elindeki kesici aletle koşarak gelen Hatice Ç, yol ortasında yatan Süleyman T'yi bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Süleyman T, Dr. Vefa Tarın Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman T, buradaki müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadın tutuklandı, oğlu serbest kaldı

Polis ekipleri, Hatice Ç. ile oğlu Kadir Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hatice Ç, tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerde yatarken bıçakladı

Öte yandan bıçaklanma anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda koşarak ilerleyen bir kişi önüne çıkan kişi tarafından cadde ortasında yakalanarak, yere yatırılıyor. Bu sırada arkadan gelen kadın da elindeki kesici aletle yerde yatan kişiye vuruyor.