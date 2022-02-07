Konya'da gurbetçilerden eşya çalan şüpheliler yakalandı

Gurbetçilere ait 15 farklı evden hırsızlık yapan ve çaldıkları malzemeleri spotçulara satan 3 hırsız, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğünün 'Huzur ve Güven Şehri Konya' ilkesi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta gurbetçi vatandaşlara ait 15 farklı evden meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

3 HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin E.C. (19), H.C. (20) ve S.G. (18) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin ikamet ettiği adresleri de belirleyen polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin karıştıkları suçları itiraf ettikleri öğrenildi. Hırsızlık zanlılarının emniyetteki ilk ifadesinde çaldıkları malzemeleri Konya merkezde spotçuluk yapan H.A.A. (35) isimli kişiye sattıklarını söylediği öne sürüldü.

ÇALDIKLARI EŞYALARA EL KONULDU

Polis ekipleri kent merkezindeki spotçularda yaptığı aramada ise gurbetçi vatandaşların evlerinden çalındığı tespit edilen birçok televizyon, bağlama, tabanca, cep telefonu ve başka hırsızlık olaylarına ait eşya ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ele geçirilen eşyalar polis ekipleri tarafından el konularak sahiplerine teslim edildi. İş yeri sahibi H.A.A., hakkında hırsızlık malzemesi satın alma suçundan adli işlem başlatıldı.

Hırsızlık zanlıları E.C. (19), H.C. (20) ve S.G. (18) Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.