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    Konya'da güvercin kafesinden uyuşturucu çıktı

    Narkotik ekipleri uyuşturucu operasyonu için harekete geçerek bir eve operasyon düzenledi. Bahçede bulunan güvercin kafesi içinde 150 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • 05.11.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 14:13
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    Konya'da güvercin kafesinden uyuşturucu çıktı

    Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi Küçükkavak Sokak’ta bulunan bir evde uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi aldı.

    Ekipler uyuşturucu bilgisi üzerine harakete geçti.

    Kuş kafesinden 150 adet uyuşuturucu hap çıktı

    Adresi belirlenen evde detaylı bir arama gerçekleştirildi.

    Ekiplerin aramaları sonucunda evin bahçesinde güvercin kafesi olarak kullanılan ve yerde gizlenmiş vaziyette olan bir kafes içerisinde 150 adet uyuşturucu hap maddesi bulundu.

    Güvercin kafesinden uyuşturucu hap çıktı VİDEO

    Ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

    Narkotik ekipleri uyuşturucu güvercin kafesinden çıkan uyuşturucu baskının ardından, Meram ilçesi Konevi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette de uyuşturucu bulunduğuna dair bilgi aldı ve operasyon düzenledi.

    Operasyonda; 10 parça halinde toplam 2 bin 620 gram esrar maddesi, bir miktar metamfetamin maddesi, 1 adet adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

    Konya da güvercin kafesinden uyuşturucu çıktı #1

    Toplamda 4 kişi cezaevine gönderildi

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Konya da güvercin kafesinden uyuşturucu çıktı #2

    Konya da güvercin kafesinden uyuşturucu çıktı #3

    Konya da güvercin kafesinden uyuşturucu çıktı #4


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