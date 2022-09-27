Konya'da hafif ticari araç beton direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki beton direğe çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya-Aksaray karayolunun 80. kilometresinde Konya’dan Aksaray istikametine seyir halinde olan Alaaddin Kılınç idaresindeki 23 ABP 138 plakalı hafif ticari araç, aşırı hız sebebi ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Araç yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İki kişi hayatını kaybetti

Kazada, araç sürücüsü Alaaddin Kılınç ile araçta yolcu olarak bulunan Nurten Kılınç olay yerinde hayatını kaybederken, 3 yolcu da yaralandı.

Yaralılar tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.