Konya’da hamile kadın, otomobilde doğum yaptı

Doğum sancıları başlayan Havva Cantürk’ü hastaneye yetiştirmek için yola çıkan aile, karda mahsur kaldı. Cantürk, otomobilin için bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Konya’nın Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi Kükürt yaylasında hayvancılıkla uğraşan Havva Cantürk'ün (39), saat 01.00 sıralarında doğum sancıları tuttu.

Bunun üzerine aile kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı.

Diğer taraftan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi. Ancak kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine, Cantürk'ün içinde bulunduğu araç yolda mahsur kaldı.

Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, Beyşehir Belediyesi'ne haber verildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDE DOĞUM YAPTI

Havva Cantürk, çalışmalar sırasında otomobilde doğum yaparak kız bebeği dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin 11 kilometrelik yolu açmasının ardından anne ve bebeği ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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“SAĞLIK GÖREVLİLERİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ”

Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yengesi Havva Cantürk'ün araçta doğum yaptığını belirten Mehmet Arat, "Doğanbey biraz yüksek olduğu için kar yağışından fazla etkilendi. Dayım yaylada hayvancılık yapıyor. Yollarımız da kapalı. Yengemin doğum sancısı başlayınca muhtarımıza ve belediyeye haber verdik. Bir taraftan da ambulansı aradık. Biz de o sırada kendi aracımızla yola çıktı. Doğum arabada gerçekleşti. Sağ olsun belediye ekipleri yolu açınca ambulans ulaştı ve sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Yardımcı oldukları için Belediye Başkanımız Adil Bayındır ve muhtarımızdan Allah razı olsun." dedi.