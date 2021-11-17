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    Konya'da hava almak üzere balkona çıkan kadın hayatını kaybetti

    Talihsiz kadın hava almak için çıktığı korkulukları olmayan balkonda, betonun çökmesiyle aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 11:26
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 12:09
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    Konya'da hava almak üzere balkona çıkan kadın hayatını kaybetti

    Konya'da yaşayan 59 yaşındaki Ayşe Akbaş, hava almak üzere korkulukları olmayan balkona çıktı.

    BETON ZEMİN ÇÖKTÜ

    Bastığı beton zemininin çökmesi sonucu Akbaş, 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.

    Konya da hava almak üzere balkona çıkan kadın hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık çalışanları, yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ayşe Akbaş’ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

    Konya da hava almak üzere balkona çıkan kadın hayatını kaybetti #2

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