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- Konya'da hava almak üzere balkona çıkan kadın hayatını kaybetti
Konya'da hava almak üzere balkona çıkan kadın hayatını kaybetti
Talihsiz kadın hava almak için çıktığı korkulukları olmayan balkonda, betonun çökmesiyle aşağıya düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
- DHA
- 17.11.2021 - 11:26
- Güncelleme : 17.11.2021 - 12:09
Konya'da yaşayan 59 yaşındaki Ayşe Akbaş, hava almak üzere korkulukları olmayan balkona çıktı.
BETON ZEMİN ÇÖKTÜ
Bastığı beton zemininin çökmesi sonucu Akbaş, 5 metre yükseklikten aşağıya düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık çalışanları, yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Ayşe Akbaş’ın cenazesi, otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.