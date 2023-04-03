Konya'da hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü Hayvanları koruma derneği altında horoz dövüşü organize ettikleri belirlenen 11 kişi gözaltına alınırken olayda kullanılan horozlara ise el konuldu.

DHA

Hayvanlar haklarını korumak için çeşitli yöntemler deneniyor.

Bu kapsamda farklı dernekler kurularak önlemler alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kurulan bir dernekteki işlemler ise hayrete düşürdü.

Ereğli Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği'nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis, harekete geçti.

Ekipler olay yerine baskın düzenledi

Polis ekipleri dernek binasına baskın yaptı. Ekipler, baskından önce içeriye girerek horoz dövüşünü kayıt altına aldı.

30-40 kişi izledi

Görüntülerde yaklaşık 30-40 kişinin horoz dövüştürüp, izlediği görüldü. Ekipler, derneğe baskın yaptı.

11 kişi hakkında işlem yapıldı

Dövüşleri organize eden, dövüşü seyreden kişilere ve 11 horozun sahipleri G.K., M.H.Ö., H.A., H.B., S.A. ve N.G. hakkında idari işlem başlatıldı.

Operasyon sırasında bulunan horozlara ise el konuldu.

Bir odaya ring alanı kurdular

Horoz dövüştürmek için dernek evinin bir odasına ring ve ringin etrafına tribün kurulduğu görüldü.

Dövüş başına ceza yazıldı

Ayrıca dövüş başına 4-5 bin liraya kadar bahis oynatıldığı belirtildi.

Dövüşlerin ise WhatsApp üzerinden belirli aralıklarla organize edildiği ifade edildi