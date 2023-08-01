Konya’da hırsız, çaldığı 120 bin liralık 2 bilgisayarı 5 bin liraya sattı Bir yazılım şirketine ait otomobilden 60 saniyede yaklaşık 120 bin lira değerinde 2 bilgisayar ve bilgisayar malzemeleri çalan hırsız, polis ekipleri tarafından başka bir hırsızlık girişiminde yakalandı. Çaldığı yaklaşık bilgisayar ve malzemeleri 5 bin liraya sattığı ortaya çıkan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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Gördü, gözüne kestirdi, çalıp gitti…

Konya’nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde park halinde olan bir otomobilin içine kontrol eden hırsız, aracın kapısını zorlayarak açtı.

Çalıp, kayıplara karıştı

Aracın içerisinde bulunan yaklaşık 120 bin TL değerinde 2 bilgisayar ve elektronik malzemeleri çalan hırsız, kayıplara karıştı.

Bir yazılım şirketinden kendisine tahsis edilen araçtan yapılan hırsızlığı fark eden M.Ç., aracın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Başka bir aracı incelerken görüldü

Polis ekipleri, sonrasında detaylı bir araştırmaya başladı.

Hırsızı adım adım takip eden ve bölgeyi tarayan ekipler, şüpheliyle eşkali tutan bir kişinin yol kenarında park edilmiş arabaları incelediğini fark etti.

Bunun üzerine şahsı uzaktan izleyen polisler, bilgisayar hırsızı ile arabaları inceleyen şüpheli şahsın aynı kişi olduğu belirledi.

120 bin liralık bilgisayarları, 5 bin liraya sattı

Polis, kısa süre sonra 5 suçtan kaydı olan 39 yaşındaki Hakan A.'yı gözaltına aldı.

Emniyette suçunu itiraf eden şüpheli Hakan A., bilgisayarları ve malzemeleri 5 bin lira karşılığında sattığını söyledi.

Polis bu ifade üzerine o bilgisayarcının yolunu tuttu.

İş yerine baskın yapan ekipler, 26 suçtan kaydı olan iş yeri sahibi Hüseyin K.’yi gözaltına aldı, çalıntı bilgisayara da el koydu.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hakan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalıntı bilgisayarı satın alan Hüseyin K. hakkında ise “hırsızlık malı satın almak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçirilen çalıntı malzemeler ise sahibine teslim edildi.