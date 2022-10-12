Konya'da hırsızlar tanınmamak için kıyafetlerini camide çıkardı

iki kadın kılık değiştirip hırsızlık yaptıkları evden 130 gram ziynet eşyası ve 900 dolar çaldı, kıyafetlerini değiştirdikleri o anlar kameralara yansıdı, polis ekipleri olaya müdahale etti.

Konya'nın Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 2 kadın şüphelinin hırsızlık yapmadan önce kimliklerinin tanınmaması için üzerindeki kıyafetleri değiştirdi.

İki hırsız, bir apartma girişine gelerek tüm zillere bastı ve daire sakinlerinin evde olmadığı evleri hedef aldı.

Kapısı kilitli olmayan bir daireyi gözüne kestiren hırsızlar kapının kildini kırıp "dil düşürme yöntemi" ile girdikleri evden 130 gram altın ve 900 dolar çaldı.

Polis ekipleri eyleme geçti

Yapılan hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri eyleme geçti ve Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık için kılık değiştirdileri kıyafetleri camide çıkardılar

Ekiplerinin özverili çalışması ve güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu, şahısların hırsızlık yaptıktan sonra kimliklerini gizlemek için giydikleri elbiseleri İplikçi Camisi önündeki umumi tuvalette çıkardıkları anlar güvenlik kameralarından tespit edildi.





Hırsızlardan biri yakalandı

İki şüpheliyi tespit eden polis ekipleri hırsızlık yapan kadınlardan birini yakalayarak gözaltına aldı.

Karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P. hırsızlık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA'nın haberine göre diğer şüpheli şahıs için yakalama çalışmaları ise hala devam ediyor.

Dil düşürme yöntemi nedir



Genelde ikamet hırsızlığında, hırsızlar tarafından kullanılan metotlardan birisidir. İkametin kapı anahtar kısmına ait olan kapı anahtar kilidini tığ, şiş gibi hırsızlıkta kullanılan aparatlardan biri ile ya da kartla kapının anahtar bölümüne müdahale ederek kapı kilidinin dilini düşürmeye zorlayarak açmak anlamına gelir. Polisler kendi aralarında bu gruba "Kartçı-Dilci" adını verir ve genellikle kadınların kullandığı bir yöntem olarak bilinir.

