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    Konya'da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti

    Konya’da uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu plakasız motosikletin hurdaya ayrıldığı ortaya çıkarken, sürücü yeni aldığı aküyü sökmek istedi.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 01:20
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    Konya'da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti

    Konya’da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarda asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

    Çok sayıda polis ekibinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada şüpheli araç ve kişiler üzerinde çalışma yapıldı.

    MOTOR HURDAYA AYRILMIŞ

    Uygulamalar sırasında Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler tarafından plakasız ve kasksız bir motosiklet sürücüsü durduruldu.

    Durdurulan plakasız motosikletin şase numarasının sorgulanmasıyla hurdaya ayrıldığı belirlendi.

    Konya da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti #1

    ''AKÜYÜ YENİ ALMIŞTIM ONU SÖKEYİM''

    Motosikletin sürücüsü E.U. geçtiğimiz günlerde kaza yaptıktan sonra arkadaşının kendisine motosikleti binmesi için verdiğini söyledi. Ekipler tarafından sürücüye motosikletin hurdaya ayrıldığı ve emniyet otoparkına çekileceği bilgisi verilmesi üzerine, “Şimdi birde ceza mı yiyeceğiz? Motosikleti alın siz ama ben aküyü yeni almıştım onu sökeyim” dedi. E.U. aküyü söktüğü sırada “Bir su içeyim daraldım" şeklinde konuştu.

    Konya da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti #2

    İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

    Aküsünü söküp alan sürücü E.U’ya trafik polisleri tarafından “Plakasız motosiklet kullanma”, “Hurda belgeli aracı trafiğe çıkarma”, “Kasksız motosiklet kullanma” gibi maddelerden idari para cezası uygulandı.

    Konya da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti #3

    Konya da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti #4

    Konya da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti #5

    Konya da hurda motorla yakalanan kişi aküyü söküp motoru teslim etti #6

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