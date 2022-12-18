Konya'da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı

Husumetli kayınbiraderine otomobile çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, 14 Aralık'ta bisikletli Kamil Y, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Y, bir gün sonra yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından yaptığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Kamil Y'ye çarpan aracın plakasını tespit etti.

Araç sanayide bulundu

Ekipler, otomobilin Kamil Y'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y'ye ait olduğunu, aracın tamir için sanayide bulunduğunu belirledi.

Şüpheli tutuklandı

Bunun üzerine Menekşe Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı. Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Menekşe Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kayınbiraderine bilerek çarptığı belirlendi

Yaklaşık 10 gün önce kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y'yi darbettiği, ortaya çıktı.

Şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y'ye çarparak kaçtığı belirlendi.

Menekşe Y'nin maktulü olaydan bir gün önce iş çıkışı takip ettiği, kullandığı yolda keşif yaptığı belirlendi.

"Aracı dayınıza verdim"

AA'nın haberine göre, şüphelinin, olayın ardından aracını bıraktığı oto tamircisine kaza yaptığını, eşinin haberi olmadığı için bir gün içinde tamir edilmesini istedi.

Bunun yanı sıra evde aracı soran çocuklarına da "aracı dayınıza verdim." dediği öğrenildi.