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    Konya'da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı

    Husumetli kayınbiraderine otomobile çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.12.2022 - 14:57
    • Güncelleme : 18.12.2022 - 15:02
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    Konya'da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı

    Konya'nın Meram ilçesinde, 14 Aralık'ta bisikletli Kamil Y, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

    Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kamil Y, bir gün sonra yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

    Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kazanın ardından yaptığı çalışmada, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, Kamil Y'ye çarpan aracın plakasını tespit etti.

    Araç sanayide bulundu

    Ekipler, otomobilin Kamil Y'nin kardeşi Y.Y'nin eşi Menekşe Y'ye ait olduğunu, aracın tamir için sanayide bulunduğunu belirledi.

    Konya da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı #1

    Şüpheli tutuklandı

    Bunun üzerine Menekşe Y. ve eşi Y.Y. gözaltına alındı. Y.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Menekşe Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Kayınbiraderine bilerek çarptığı belirlendi

    Yaklaşık 10 gün önce kardeşler arasındaki husumet nedeniyle maktulün yengesi Menekşe Y'yi darbettiği, ortaya çıktı.

    Şüphelinin bunun üzerine planlı şekilde bisikletle işe giden Kamil Y'ye çarparak kaçtığı belirlendi.

    Menekşe Y'nin maktulü olaydan bir gün önce iş çıkışı takip ettiği, kullandığı yolda keşif yaptığı belirlendi.

    Konya da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı #2

    "Aracı dayınıza verdim"

    AA'nın haberine göre, şüphelinin, olayın ardından aracını bıraktığı oto tamircisine kaza yaptığını, eşinin haberi olmadığı için bir gün içinde tamir edilmesini istedi.

    Bunun yanı sıra evde aracı soran çocuklarına da "aracı dayınıza verdim." dediği öğrenildi.

    Konya da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı #3

    Konya da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı #4

    Konya da husumetli kayınbiraderini otomobile çarpan kadın tutuklandı #5


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