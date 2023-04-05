Konya'da iftar öncesi karısını kurşun yağdırarak öldürdü Karatay ilçesinde yaşayan Gürpe çifti arasında şiddetli geçinmezlik nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan kavgada şüpheli Yılmaz Gürpe eşini vurarak olay yerinden kaçtı. Vurulan Ebru Gürpe tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ensonhaber.com

Konya'nın Karatay ilçesi Sarıyakup mahallesi, Büyükkum Köprü Caddesi üzerinde Antalya'da yaşayan 33 yaşındaki Yılmaz Gürpe yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bir turizm firmasında şoför olarak çalıştığı Antalya'dan ayrılarak uzun zaman önce Konya'ya geldi.

Karatay ilçesi eski garaj civarında Yılmaz Gürpe akşam saatlerinde birçok suç kaydı öğrenilen ve kendisi gibi Konyalı olan eşi Ebru Gürpe ile karşılaştı.

Tartışma çıktı

Görgü tanıklarından öğrenilen ilk bilgiye göre ikili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışma esnasında belinden silahını çeken şüpheli, Ebru Gürpe'ye ateş ederek olay yerinden bir araçla uzaklaştı.

Hayatını kaybetti

Vurulmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken Cinayet Büro Amirliği Ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Emniyet güçleri katil zanlısını yakaladı

Yapılan titiz çalışmanın ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Yılmaz Gürpe'nin daha önceden de hırsızlık kasten yaralama gibi bir çok suçtan kaydı olduğu öğrenilirken şahıs gerekli işlerimin yapılması için emniyete götürüldü.