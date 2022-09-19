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- Konya'da iki grubun para kavgasını polis ayırdı
Konya'da iki grubun para kavgasını polis ayırdı
- 19.09.2022 - 15:31
- Güncelleme : 19.09.2022 - 16:14
Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi üzerinde hareketli dakikalar yaşandı.
Özdilek Caddesi üzerinde bulunan iki grup, alacak verecek davası sebebiyle tartışmaya başladı.
Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek tekme, yumruk ve sopalarla kavgaya dönüşmesi üzerine yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı
Ekip aracından inerek kavga edenlere müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince merkezden takviye ekip talebinde bulundu.
Takviye ekiplerin de gelmesiyle taraflar arasında kavga daha fazla büyümeden önlendi.
"Ne çekiyorsun, kapat kamerayı"
Bu sırada kavgayı aracından görüntülemeye başlayan gazetecileri fark eden taraflardan bazıları, çekim yapılmasına tepki gösterdi.
“Ne çekiyorsun dayı, kapat kamerayı” diyen ve gazeteciye hakaret eden kişilerden birisinin eline taş alarak saldırı girişiminde bulunmasına, arkadaşları ile polis müdahale ederek engel oldu.
Polis tarafından güçlükle sakinleştirilen taraflar, birbirinden şikayetçi olmaları nedeniyle polis merkezine götürüldü.