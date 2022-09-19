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Konya'da iki grubun para kavgasını polis ayırdı

Konya'da iki grubun para kavgasını polis ayırdı

Beyşehir'deki iki grup, alacak verecek meselesi nedeniyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.