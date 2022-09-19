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    Konya'da iki grubun para kavgasını polis ayırdı

    Beyşehir'deki iki grup, alacak verecek meselesi nedeniyle kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri güçlükle ayırdı.
    • 19.09.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 16:14
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    Konya'da iki grubun para kavgasını polis ayırdı

    Konya'nın Beyşehir ilçesi Hacıakif Mahallesi üzerinde hareketli dakikalar yaşandı.

    Özdilek Caddesi üzerinde bulunan iki grup, alacak verecek davası sebebiyle tartışmaya başladı.

    Taraflar arasındaki tartışmanın büyüyerek tekme, yumruk ve sopalarla kavgaya dönüşmesi üzerine yapılan ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

    Polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırdı

    Ekip aracından inerek kavga edenlere müdahale eden polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince merkezden takviye ekip talebinde bulundu.

    Takviye ekiplerin de gelmesiyle taraflar arasında kavga daha fazla büyümeden önlendi.

    Konya da iki grubun para kavgasını polis ayırdı #1

    "Ne çekiyorsun, kapat kamerayı"

    Bu sırada kavgayı aracından görüntülemeye başlayan gazetecileri fark eden taraflardan bazıları, çekim yapılmasına tepki gösterdi.

    “Ne çekiyorsun dayı, kapat kamerayı” diyen ve gazeteciye hakaret eden kişilerden birisinin eline taş alarak saldırı girişiminde bulunmasına, arkadaşları ile polis müdahale ederek engel oldu.

    Polis tarafından güçlükle sakinleştirilen taraflar, birbirinden şikayetçi olmaları nedeniyle polis merkezine götürüldü.

    Konya da iki grubun para kavgasını polis ayırdı #2

    Konya da iki grubun para kavgasını polis ayırdı #3


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