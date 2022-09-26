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    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

    Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
    • 26.09.2022 - 06:57
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    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

    Saat 20.50 sıralarında Ereğli ilçesi, Konya Adana Karayolu üzerinde kavşakta Hakan Koçak idaresindeki 42 ABD 736 plakalı otomobil ile E.O. yönetimindeki 33 END 32 otomobil çarpıştı.

    Yaralı 3 kişiden 1'i kurtarılamadı

    Kazada, her iki aracın sürücüleri ile 33 plakalı otomobilde bulunan S.Ü. yaralandı.

    İHA'nın aktardığına göre; kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralılardan Hakan Koçak, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Konya’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı #1

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