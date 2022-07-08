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    Konya'da iki otomobil çarpıştı: 16 yaralı

    Konya'da iki otomobil çarpıştı: 16 yaralı

    Kulu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, aralarında çocukların da olduğu 2'si ağır 16 kişi yaralandı.
    • 08.07.2022 - 23:36
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    Kaza, saat 18.45 sıralarında Ankara- Konya karayolu üzerinde Ak Sanayi Sitesi kavşağında meydana geldi.

    Hilal Deveci (39) yönetimindeki 06 BLN 498 plakalı otomobil, Recep Atak’ın (40) kullandığı 06 BT 6389 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    Çocukların da olduğu 16 kişi yaralandı

    DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile birlikte otomobillerde bulunan Muzaffer Zengin (21), Nursena Özgün (7), Yağmur (7), Sevgi Dönmez (38), Fatma Dönmez (21), Nebahat (41), Mira Ece Deveci (4), Fırat Can Atak (23), Hüseyin Kenan Deveci (14), Burak Atak (24), Sara Lena Çetinkaya, Hacer Yılmaz, Amara Dönmez (7) ve Isabella Waldren (25) yaralandı.

    Konya da iki otomobil çarpıştı: 16 yaralı #1

    2 yaralının durumu ağır

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Sara Lena Çetinkaya ve Hacer Yılmaz, Konya'ya sevk edildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

     

     

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