Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı Konya'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Konya'nın Beyşehir ilçesi Antalya kara yolu Bademli Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta H.S. yönetimindeki otomobil, A.K. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazayı devriye görevini icra eden bir polis ekibi tesadüfen görerek durumu bildirirken yaralılara da ilk müdahaleyi de polis ekibi yaptı.

8 yaralı

Sürücü H.S. sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi neticesinde çıkarılabildi.

Kazada yaralanan Ş.S., A.P., A.D.S., N.S., Ö.S. adrese sevk edilen ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan G.S. de tedbir amacıyla götürüldüğü hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra taburcu edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)