Konya'da ilişkisi olduğu kadının, kocasını ve kuzenini vurdu

Konya'da ilişkisi olduğu kadının, kocasını ve kuzenini vurdu

Konya'da kamyon şoförlüğü yapan Mehmet A., ilişki yaşadığı kadının kocasını ve kuzenini çıkan tartışmada silahla vurarak yaraladı.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Sariye Özkaya, çiftçi eşi 32 yaşındaki Hasan Özkaya'nın yakın arkadaşı, evli ve 3 çocuk babası kamyon şoförü 31 yaşındaki Mehmet A. ile yaklaşık 1 yıl yasak ilişki yaşadı.

ÇOCUKLARINI ALIP EŞİNİN ARKADAŞINA KAÇTI

Çocuklarını alan Sariye Özkaya, Mehmet A. ile birlikte geçen yılın ekim ayında kaçtı. Bunun üzerine Hasan Özkaya önce jandarmaya gidip şikayette bulundu, daha sonra da televizyon programına katıldı.

40 GÜN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Sariye Özkaya da yaklaşık 40 gün sonra çocuklarıyla birlikte eve döndü ve eşi Hasan Özkaya ile tekrar beraber yaşamaya başladı.

YOLDA KARŞILAŞTILAR

Hasan Özkaya, bu sabah kuzeni Mevlüt Özkaya ile birlikte ürettiği pancarı teslim etmek için fabrikaya gitti. Hasan Özkaya, bu sırada yolda Mehmet A. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

İKİSİNİ DE VURDU

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Özkaya ve Mevlüt Özkaya'ya ateş etti. Mevlüt Özkaya boynuna, Hasan Özkaya da sırtına isabet eden mermilerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet A., polis ekiplerince gözaltına alındı.





