Konya'da intihara engel olmayan sevgili hakkında, hapis cezası istendi

Evlilik tartışması sırasında kendini 8'inci kattan aşağı bırakan Ayşe Özgecan Usta'nın erkek arkadaşı hakkında, intiharı öngörüp engel olmadığı gerekçesi ile 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istendi.

5 Şubat 2021 tarihinde Ayşe Özgecan Usta (28) Ankara’dan erkek arkadaşı Bartu Can Akkışla’nın evinin olduğu Zonguldak’ın İncivez Mahallesi’ne bağlı Tahsin Sokak’a geldi.

Çift arasında evlilik nedeniyle çıkan kavgada Akkışla’nın olumsuz cevabı üzerine Usta, kendini 8’inci kattan bıraktı. Ağır yaralanan Usta, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA’nın haberine göre, gözaltına alınan Akkışla, evlilik konusunda tartıştıklarını, Usta’nın terasa çıktığını, tutmaya çalıştığını, ancak kurtaramadığını söyledi. Akkışla için elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbire uygulanması karar verildi.

Öngörülebilir bir intihardı”

Cumhuriyet Savcılığı’nın olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, Bartu Can Akkışla’nın, olay tarihinde 21 aydır birlikte olduğu kız arkadaşı Usta’nın daha önce psikolojik tedaviler gördüğünü ve geçmişte intihara teşebbüs ettiğini bildiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Evlilik tartışmasının ardından Usta’nın ruh halinin değiştiğini Akkışla’ya davranışlarıyla aksettirdiği, Usta’nın intihar girişiminde bulunabileceğinin Akkışla tarafından öngörülebileceği, ancak Akkışla’nın tartışmayı sürdürdüğüne yer verilen iddianamede ‘Kendimi atacağım’ diyerek Usta’nın terasa çıktığı ancak Akkışla’nın hemen ardından terasa gitmediği belirtildi.

6 yıla kadar hapis istemi

Savcılık, Akkışla’nın düşmek üzere olan kız arkadaşını her ne kadar tutmaya çalışıp komşularından yardım istese de Usta’nın intihar girişiminde bulunma ihtimaline karşı yeterli dikkati göstermediği gerekçesiyle ‘taksirle ölüme neden olma’ suçunu işlediğini belirterek 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanmasını talep etti.