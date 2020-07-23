Tekstil dükkanlarının bulunduğu bir iş hanının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, 6 dükkanda hasar oluştu.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Musalla Bağları Mahallesi'nde bulunan bir iş hanının çatısında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya’da iş hanı çatısında yangın VİDEO

1 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Güvenlik gerekçesiyle iş hanı ve çevre binalardaki vatandaşlar, polis ekiplerince tahliye edildi. Kısa sürede çatıyı kaplayan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çatısı kullanılamaz hale gelen iş hanındaki soğutma çalışmaları sürerken, 6 dükkanda hasar oluştu.

60 MUHABBET KUŞU TELEF OLDU

Çatısı zarar gören dükkan sahiplerinden İbrahim Ekşi, kendisinin yaklaşık 30 bin lira civarında zararı olduğunu belirterek, "Öte yandan hobi amaçlı beslediğim ve yarışmalara katıldığım yaklaşık 60 muhabbet kuşum vardı. Onlar da telef oldu. Yazık oldu hayvanlara." diye konuştu.