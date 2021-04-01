Konya'da iş merkezindeki ölüm cinayet çıktı

Bir iş merkezinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan Süleyman Yıldız'ın ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da yaşayan Süleyman Yıldız, Meram ilçesine bağlı Furkan Dede Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 4'üncü katındaki ofiste, başından vurulmuş halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, ofisin Sinan G., ağabeyi Hakan G. ve ortakları Galip D.'ye ait inşaat ve hafriyat şirketine ait olduğunu belirledi. Olayın ardından araştırmasını derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ofis sahibi Sinan G.'nin İzmir’e gitmek için yola çıktığını tespit etti.

Konya’dan yola çıkan ekipler, Sinan G.'yi Manisa’nın Kula ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Ağabeyi Hakan G. için ise saklandığı eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce çeyiz sandığına saklanan Hakan G. de yakalandı. Polis, iki kardeşin şirket ortağı olan Galip D.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

CİNAYETE KURBAN GİTTİ

Gözaltına alınan iki kardeşin ilk ifadesinde, tabancayı Sinan G.'nin ateşlediğini öne sürdüğü, evli olan Yıldız'ı eşinden boşanan akrabaları kadınla yaşadığı ilişkiyi konuşmak için çağırdıklarını ve çıkan kavgada öldürdüklerini söylediği öğrenildi.