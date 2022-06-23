İnşaatı devam eden fabrikadan 55 bin liralık bakır kablo çalan Tugay Ö. ile Sedef D. yakalandı. Çalınan kablolar, iş yeri sahibine teslim edildi.

Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Büyükkayacık Mahallesi 10589 Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada, 13 Haziran günü, sanayi bölgesinde inşaatı devam eden bir fabrikanın çalışanları iş yerine geldiklerinde, burada bulunan kablo ve malzemelerin eksik olduğunu fark etti.

Olay yerine, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği bağlı ekipleri sevk edildi.

Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, iş yerine plakasız bir aracın geldiğini ve şüphelilerden birinin kilitli olan bir odanın camını kürekle sökmeye çalıştığını, başarısız olunca ise kapının camını kırdığını tespit etti.

Ayrıca görüntülerde, şüphelilerin araca aldıkları malzemelerle iş yerinden ayrıldıkları görüldü.

Şüphelilerin plakası tespit edildi

İHA’nın haberine göre; görüntülerden yol çıkan polis ekipleri, şahısların kullandığı aracın plakasını tespit etmek için bölgede bulunan Kent Güvenlik Sistemi (KGS) görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasının 42 AGC 425 olduğu belirlenmesi üzerine ekipler, şahısları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı.

Yapılan hazırlıkların ardından şüphelilerin Tugay Ö., ve Sedef D. olduğu belirlendi.

Konya'da, iş yerinde 55 bin liralık kablo çalan şüpheliler yakalandı ViDEO

Araç, kovalamacayla durduruldu

Şüphelilerin çalınan malzemeleri satmak için sanayi bölgesinde olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu araca seyir halinde olduğu sırada dur ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan sürücünün kullandığı araç, yaşanan kısa kovalamacanın ardından durduruldu.

Çalınan malzemeler, iş yeri sahibine teslim edildi

Araç sürücüsü ve araçta bulunan Sedef D., gözaltına alınırken, araçta inceleme yapan ekipler, iş yerinden çalınan 55 bin lira değerindeki malzemeleri iş yeri sahibine teslim etti.

Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.