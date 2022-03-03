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    Konya'da işçi servisleri çarpıştı

    Seydişehir ilçesinde işçileri taşıyan 2 servisin çarpışması sonucu yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
    • AA
    • 03.03.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 09:36
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    Konya'da işçi servisleri çarpıştı

    Konya'nın Bozkır-Seydişehir istikametinde seyreden 2 servis aracı çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri devrildi.

    14 YARALI

    Kazada yaralanan sürücü Hikmet D. ile araçlarda bulunan Abdurrahman Ş, Mustafa B, Ramazan G, Abdullah K, Ahmet G, Ümit B, Veli Ç, Mustafa M, Ömer Fatih Ö, İsmail B, Ömer G, İsak A, Mahmut Ü. ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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