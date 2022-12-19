Konya'da 'ışık ihlali' kazası

Sürücüsünün ışık ihlali yaptığı otomobil, kavşakta kamyonete çarptı. Yaşanan kazada, sürücüler dahil 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Nalçacı Caddesi Sille kavşağında, saat 14.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.

Işık ihlali yaptığı belirtilen Hüseyin K. (50) yönetimindeki 34 BYR 079 plakalı otomobil, Hüseyin A.'nın (50) kullandığı 42 DJ 372 plakalı kamyonete çarptı.

6 kişi yaralandı

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nilsun Akdaş (53), Hasan Tuna Kalaycı (20), Ümmü Gülsüm Gelgeç (74) ve Ümmü Gülsüm Gelgeç (26) yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı













