Petrol
108.16
1.27%
Euro
16.02
0.55%
Dolar
14.70
0.16%
Altın
919.69
-0.40%
Borsa
2558
1.27%
Bitcoin
628.217
1.61%
BTXN Coin
29.48
-1.79%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 14 C

    Konya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

    Yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
    • 21.04.2022 - 15:14
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 15:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Konya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

    Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşanan olayda H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi.

    Bu sırada telefon hattında arıza meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.

    Kontrol bacasında yakalandılar

    İHA'nın haberine göre; ihbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı.

    2 şüpheli adliyeye sevk edildi

    Şüphelilerden H.N.A.'nın, poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Konya da kablo hırsızları suçüstü yakalandı #1

    Konya da kablo hırsızları suçüstü yakalandı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    İzmir'de otomobilini satmak isteyen adam dolandırıldı
    3. Sayfa

    İzmir'de otomobilini satmak isteyen adam dolandırıldı

    Bakırköy’deki rezidansta işkence yapan çetenin 8 üyesi daha yakalandı
    3. Sayfa

    Bakırköy’deki rezidansta işkence yapan çetenin 8 üyesi daha yakalandı

    Görüş Bildir