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- Konya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Konya'da kablo hırsızları suçüstü yakalandı
Yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak isteyen 2 kişi, hattın kontrol bacasında yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
- 21.04.2022 - 15:14
- Güncelleme : 21.04.2022 - 15:23
Konya'nın Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşanan olayda H.N.A. ve M.Ç., yer altındaki telefon hattı kablolarını çalmak için kontrol bacasına girdi.
Bu sırada telefon hattında arıza meydana gelmesi üzerine durumdan şüphelenen firma yetkilileri, polise haber verdi.
Kontrol bacasında yakalandılar
İHA'nın haberine göre; ihbarla bölgeye giden bekçiler, 2 kişiyi kontrol bacasında suçüstü yakaladı.
2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Şüphelilerden H.N.A.'nın, poliste 19, M.Ç.'nin de 21 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.