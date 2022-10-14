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    Konya'da kaçakçılık denetimi: Fazla sayıda makaron ele geçirildi

    Polis ekipleri, kaçakçılık kapsamında başlattığı çalışma sırasında şüphelendikleri kamyonu incelemeye aldı. Kamyondan 50 bin TL değerinde 3 milyon 350 bin adet gümrük kaçağı makaron çıktı.
    • 14.10.2022 - 11:40
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    Konya'da kaçakçılık denetimi: Fazla sayıda makaron ele geçirildi

    Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının engellenmesi ve haksız kazancın önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlattı.

    Bu kapsamda, ekipler il girişindeki uygulama noktasında kargo şirketine ait bir kamyonu durdurdu.

    Kamyon şoförünün kargo taşıdığını söylemesine rağmen şoförün söylemleri ve hareketlerinden şüphelenen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kamyonda arama yaptı.

    3 milyon 350 bin gümrük kaçağı makaron

    Yapılan aramada kamyonun kasa kısmında 750 bin TL değerinde 3 milyon 350 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Konya da kaçakçılık denetimi: Fazla sayıda makaron ele geçirildi #1

    Konya da kaçakçılık denetimi: Fazla sayıda makaron ele geçirildi #2


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