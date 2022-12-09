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    Konya'da kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın, tutuklandı

    Konya'da farklı kişilerin isimlerini kullanarak günlük kiraladığı evlerde, kadınlara şiddet uygulayıp fuhuş yaptırdığı öne sürülen 36 suç kaydı bulunan Fatma Akbaba tutuklandı.
    • 09.12.2022 - 12:18
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    Konya'da kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın, tutuklandı

    Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Fatma Akbaba’nın günlük kiralık evlerde kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı.

    7 ayrı daire kiraladığı öğrenildi

    Çalışma başlatan polis, Akbaba'nın, farklı kişilerin isimlerini kullanarak 7 ayrı daire kiralayıp, başka kadınlara şiddet uygulayarak zorla fuhuş yaptırdığını saptadı.

    Akbaba, düzenlenen operasyon gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, 'Cinsel istismar', 'fuhşa teşvik, zorlama ve yer temin etmek' gibi 36 suçtan kaydı olduğu belirlenen Akbaba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Konya da kadınlara şiddet uygulayıp fuhşa zorlayan kadın, tutuklandı #1


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