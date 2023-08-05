Konya'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü Konya'da sokaktan caddeye kontrolsüz çıkan hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı.

İHA Konya'nın Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'nde caddeye kontrolsüz çıkan Suat Kaçan idaresindeki hafif ticari araç ile cadde üzerinde seyir halinde olan M.Ş. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 1 ölü 3 yaralı Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde hafif ticari araç sürücüsü Suat Kaçan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan hafif ticari araçta bulunan E.K., U.G. ve kamyonet sürücüsü M.Ş., ambulanslarla şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.