Konya'da vahşice öldürülen adamın katili, arkadaşı çıktı.
Karatay ilçesinde sanayi sitesinin güvenlik görevlisi, devriye attığı sırada başından yaralı yerde yatan bir kişinin olduğunu fark etti.
Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ekipler yerde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdulvasi Hasani olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemelerin ardından Hasani’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
O anlar kameraya yansıdı
Olayın ardından cinayet zanlısını yakalamak için harekete geçen polisler, cinayetin işlendiği sanayi sitesindeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.
Yapılan incelemeler sonucunda Abdulvasi Hasani'nin, bir kişi tarafından baltayla saldırıya uğradığı görüldü.
Katilin arkadaşı olduğu ortaya çıktı
Çalışmalarını derinleştiren polisler, cinayet zanlısının öldürülen Abdulvasi Hasani'nin arkadaşı Seyfullah Muradi olduğunu belirledi.
Yatakhanede yakalandı
Görüntülerin ardından polisler, zanlıyı çalıştığı fabrikanın yatakhanesinde yakaladı.
Yatakhanede arama yapan polis, çamaşır makinesinin içerisinde kanlı kıyafetler ve olay yerine yakın bir bölgede ise zanlının olayda kullandığı demir saplı baltayı ele geçirdi.
Kafasına baltayla vurarak öldürdüm
Gözaltına alınan cinayet zanlısı Seyfullah Muradi'nin ilk ifadesinde, Abdulvasi Hasani'nin kendisine sarkıntılık ettiğini ifade ederek, "Daha sonra tartışmanın ardından konuşmak için evden çıktık. Yatakhaneden çıkarken yanıma demir saplı balta aldım. Yürürken çıkan tartışma sonrasında kafasına baltayla vurarak öldürdüm. Daha sonra delillerden kurtulmak için tekrar yatakhaneye gittim." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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