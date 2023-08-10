Konya'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya araba çarptı
İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinin çıkışında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 33 AOE 736 plakalı otomobil alt geçitten çıktığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen H.M.'ye çarptı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.M. yaralandı. İhbar üzerine yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı H.M. ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.