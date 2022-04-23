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    Konya'da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybederken, kazanın yaşandığı yere yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit olması dikkat çekti.
    • 23.04.2022 - 04:23
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    Konya'da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı

    Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi İstanbul Çevre Yolu Caddesi üzerinde, Furkan Zileli (19) ile arkadaşı Alperen Dere (19) yolun karşısına geçmek istediği sırada merkez istikametine seyir halinde olan I.S. idaresindeki 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı.

    Refüje savrulan 2 genç hayatlarını kaybetti

    İHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle gençler refüje savrulurken, kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede 2 gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü I.S. ise Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Konya da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı #1

    10 metre ötede üst geçit vardı

    Öte yandan, kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 10 metre mesafedeki yaya üst geçidi dikkat çekti. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından Furkan Zileli ve Alperen Dere’nin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Konya da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı #2

    Konya da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı #3

    Konya da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı #4

    Konya da karşıya geçmek isteyen 2 gence otomobil çarptı #5


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