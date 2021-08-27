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    Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü

    Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
    • AA
    • 27.08.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 09:25
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    Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü

    İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60'ıncı kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    6 ÖLÜ, 2 YARALI

    Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

    Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

    Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü ViDEO

    Konya da katliam gibi kaza: 6 ölü #1

    Konya da katliam gibi kaza: 6 ölü #2

    Konya da katliam gibi kaza: 6 ölü #3

    Konya da katliam gibi kaza: 6 ölü #4

    Konya da katliam gibi kaza: 6 ölü #5

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