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Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü
Tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alınırken, kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
- AA
- 27.08.2021 - 08:58
- Güncelleme : 27.08.2021 - 09:25
İsmail Y. idaresindeki patlayıcı madde yüklü 43 AAC 671 plakalı tır, Konya-Aksaray karayolunun 60'ıncı kilometresinde karşı yönden gelen 38 AFA 498 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
6 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada, kamyonette bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile komyonette bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Konya'da katliam gibi kaza: 6 ölü ViDEO