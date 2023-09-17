Konya'da kavga ettiği baba ve oğlunun evinde silahlı saldırıya uğradı Daha önce kavga ettiği baba ve oğlunun evine giden Ali A., silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Ali A., otomobili ile özel bir hastaneye gitti.

İHA Konya Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yaşayan Ali A., daha önce kavga ettiği Zafer D. ve babası Veysel Karani D.'nin evinin önüne geldi. Evin önüne geldiği baba ve oğlu tarafından ateş açılan Ali A., neye uğradığını şaşırdı. Açılan ateş sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Ali A., otomobili ile özel bir hastaneye gitti. Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor Burada yapılan ilk müdahalenin ardından olayda ağır yaralanan Ali A., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ali A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Zafer D. ve babası Veysel Karani D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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