Konya'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.40 sıralarında Kulu ilçesi çıkışında bulunan kavşakta, dikkatsiz sürücü dehşet saçtı.
Kulu'dan Konya istikametine gitmekte olan F.S. idaresindeki 34 GIV 939 plakalı otomobil, kavşakta bulunan sürücüsü öğrenilemeyen 06 AD 4721 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yan devrildi.
3 kişi yaralandı
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan F.S., P.S. ve S.S.'yi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar tedaviye alındı
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.