- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Konya'da kazara arkadaş katili olan çocuk tutuklandı
Konya'da kazara arkadaş katili olan çocuk tutuklandı
Evin müştemilatında tüfekle oynarken kazara tetiğe basınca vurduğu arkadaşlarından birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden olan çocuk tutuklandı. Yaralı çocuğun tedavisi ise sürüyor.
- 11.10.2022 - 15:49
- Güncelleme : 11.10.2022 - 15:59
Konya’nın Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'ndeki evinin müştemilatında 3 arkadaşıyla birlikte bisiklet tamir eden M.F.A. (15), bir süre sonra eline tüfek aldı ve oynamaya başladı.
M.F.A.'nın, iddiaya göre, kazara tetiğe basması sonucu tüfekten çıkan saçmalar, arkadaşlarından M.K.'nin (15) koluna; Cumali Pekdemir'in (15) de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.
Kanlar içinde kalan çocuklardan Pekdemir yaşamını yitirdi; yaralanan M.K. de hastaneye kaldırıldı.
Tutuklandı
Yaralı M.K.'nin tedavisi sürerken, Cumali Pekdemir'in cenazesi de mahalle mezarlığında toprağa verildi.
DHA’nın haberine göre pazar günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan M.F.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.