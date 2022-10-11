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Konya'da kazara arkadaş katili olan çocuk tutuklandı

Konya'da kazara arkadaş katili olan çocuk tutuklandı

Evin müştemilatında tüfekle oynarken kazara tetiğe basınca vurduğu arkadaşlarından birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına neden olan çocuk tutuklandı. Yaralı çocuğun tedavisi ise sürüyor.